Нурмагомедов: сомневаюсь, что UFC заплатила Фергюсону деньги, которые он просил

Боец UFC(24-0) поделился некоторыми деталями организации своего боя с(22-3). Поединок Нурмагомедов – Фергюсон состоится 4 марта на турнире UFC 209, на кону будет стоять временный титул чемпиона в лёгком весе.«Наш бой с Фергюсоном наконец состоится, и это радует. Но я, честно говоря, сомневаюсь, что в UFC согласились заплатить Тони деньги, которые он просил. Это моё мнение. Неприятная ситуация на UFC 205 давно в прошлом. Потому не думал ни о каких личных счётах с компанией. Единственная цель, которую всегда преследую и за которую борюсь, – проверять себя в боях с лучшими оппонентами», — сказал Нурмагомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.Полную версию интервью с Хабибом Нурмагомедовым читайте на «Чемпионате» 17 января.