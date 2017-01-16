Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат Футбольные трансферы Допинг
Билеты на спорт Купить билет на матч ХК Витязь!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Нурмагомедов: сомневаюсь, что UFC заплатила Фергюсону деньги, которые он просил

16 января 2017, понедельник. 12:33. Бокс/ММА
Боец UFC Хабиб Нурмагомедов (24-0) поделился некоторыми деталями организации своего боя с Тони Фергюсоном (22-3). Поединок Нурмагомедов – Фергюсон состоится 4 марта на турнире UFC 209, на кону будет стоять временный титул чемпиона в лёгком весе.

«Наш бой с Фергюсоном наконец состоится, и это радует. Но я, честно говоря, сомневаюсь, что в UFC согласились заплатить Тони деньги, которые он просил. Это моё мнение. Неприятная ситуация на UFC 205 давно в прошлом. Потому не думал ни о каких личных счётах с компанией. Единственная цель, которую всегда преследую и за которую борюсь, – проверять себя в боях с лучшими оппонентами», — сказал Нурмагомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

Полную версию интервью с Хабибом Нурмагомедовым читайте на «Чемпионате» 17 января.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
UFC Тони Фергюсон Хабиб Нурмагомедов
Новости. Бокс/ММА
16 января 2017, понедельник
12:33 Нурмагомедов: сомневаюсь, что UFC заплатила Фергюсону деньги, которые он просил
11:49 Рой Нельсон не прочь провести бой с Алексеем Олейником
10:18 Дмитрий Кудряшов получил степень магистра
09:27 UFC Fight Night 103. Родригес нокаутировал Пенна за два раунда
06:31 Олейник «задушил» Песту на турнире UFC Fight Night 103
00:57 Прямая трансляция турнира UFC Fight Night 103
00:31 Нурмагомедов: у нас с Уайтом был честный разговор
00:24 А. Емельяненко: проведу ближайший бой в феврале или марте
15 января 2017, воскресенье
23:47 Дигэйл: у меня нет зубов, но я чемпион
22:35 Бронер: Макгрегор будет дураком, если не согласится на бой с Мейвезером
21:52 Фроч: Альварес гораздо сильнее Чавеса
20:41 Бронер: я нужен Пакьяо, наш бой соберёт безумные цифры
19:34 Уайт: бой Макгрегора с Мейвезером не станет лучшим в истории
19:04 Бен Аффлек: я большой фанат Макгрегора, бой с Мейвезером был бы восхитительным
17:46 Мейвезер-младший: бой с Макгрегором имеет смысл, с остальными — нет
16:49 Пенн: бой против Родригеса будет похож на поединок профи и аматора
16:25 Джек отправил в нокдаун судью во время поединка с Дигейлом
15:19 Джек: я выиграл бой против Дигейла
14:49 Дигейл: у меня лопнула барабанная перепонка, и я потерял зубы
14:02 Арум: скорее всего, следующим соперником Ломаченко станет Корралес
13:29 Мейвезер-младший: я поработаю с Роузи, если она захочет
12:33 Пакьяо: проведу ещё три-четыре боя
12:19 Президент WBC: Кудряшов может претендовать на титульный бой
11:26 Педраса уступил чемпионский титул IBF Дэвису
10:19 23-летний американец нокаутировал небитого украинца
09:20 Объединительный бой Джека и Дигейла завершился вничью
00:14 Брук: я могу представить, как Джейкобс победит Головкина
00:04 Пакьяо: я планирую реванш с Маркесом
14 января 2017, суббота
22:57 Андерсон Силва: у Макгрегора слабое джиу-джитсу
21:56 Форман: Лара поймал меня идеальным ударом
20:59 Стивенсон: Ковалёв проиграет Уорду в реванше
19:57 Фроч: Уорд наклоняется ниже пояса, это запрещено в боксе
18:45 Хабилов: раньше работал охранником в кинотеатре, потом в клубе
17:43 Лара: Головкин, Альварес… Я готов драться с лучшими
16:54 Андерсон Силва проведёт бой с Дереком Брансоном на UFC 208
15:59 Фроч: Юбенк-младший может победить Головкина
14:33 Чавес-младший: Альварес потерял любовь фанатов, отказавшись драться с Головкиным
13:31 Уайт: Мейвезер не предлагал Макгрегору $ 15 млн
12:40 Лара нокаутировал Формана и отстоял титул WBA в первом среднем весе
12:25 Бой Альвареса и Чавеса-младшего пройдёт 6 мая
11:38 Чавес: меня оштрафуют на $ 1 млн за каждый лишний фунт в бою с Альваресом
11:20 Допинг-пробу Б Поветкина вскроют 1 февраля
10:12 Мейвезер-младший: $ 25 млн? Уайт чёртов шутник
09:32 Менеджер Силвы: Антонью в России — герой, и платят здесь лучше
01:57 Уайт готов заплатить Мейвезеру-младшему и Макгрегору по $ 25 млн за бой
Все новости RSS
Выбери лучшего российского боксёра 2016 года
Сергей Ковалёв
1982 (33%)
Мурат Гассиев
2050 (35%)
Александр Поветкин
757 (13%)
Дмитрий Бивол
48 (1%)
Артур Бетербиев
207 (4%)
Денис Лебедев
244 (4%)
Егор Мехонцев
26 (0%)
Дмитрий Кудряшов
193 (3%)
Денис Шафиков
39 (1%)
Эдуард Трояновский
93 (2%)
Сергей Липинец
19 (0%)
Максим Власов
95 (2%)
Рахим Чахкиев
86 (1%)
Павел Маликов
18 (0%)
Пётр Петров
77 (1%)
Проголосовало: 5934
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+