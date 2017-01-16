Брук: моя команда советует мне подняться в категорию 154 фунта

Чемпион мира во втором полусреднем весе по версии IBF Келл Брук рассказал, что его команда советует ему перейти в первый средний вес. Ранее сообщалось, что IBF обязала Брука сразиться с официальным претендентом Эрролом Спенсом.
«Окружающие меня люди советуют мне перейти в категорию 154 фунта, потому что знают, что я лучше выгляжу в более тяжёлом весе. Но поскольку я упрямый и являюсь чемпионом мира в 147 фунтах, я хочу оставаться в этом весе.
Мы говорили об обязательном претенденте Спенсе, обсуждали Мэнни Пакьяо и Кита Турмана. Все эти поединки мы хотели в течение многих лет. Но я действительно упрям и хочу оставаться в 147 фунтах. Сейчас мы находимся в затруднительном положении, думаем, где продолжать: в 154 или 147 фунтах. Мы по-прежнему ведём переговоры относительно различных вариантов. Но моей главной целью по-прежнему остаётся Амир Хан», — приводит слова Брука Sky Sports.