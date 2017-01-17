Чавес-старший: в бою с Альваресом всё зависит от психологии Чавеса-младшего

Прославленный боксёр Хулио Сезар Чавес уверен, что его сын Хулио Сезар Чавес-младший победит Сауля Альвареса при верном подходе.
«Моему сыну нужна такая мотивация, чтобы относиться ко всему серьёзно, этот бой может вознести его карьеру наверх или уронить. Всё зависит от его психики. Я не сомневаюсь в том, что если Хулио сделает всё хорошо — победит Альвареса.
Может быть тяжело вписаться в лимит веса, если не сделана надлежащая работа, но если сделана — проблем не будет. Хулио сильно мотивирован и сосредоточен.
Канело станет сильнее потому, что поднимется в весе и не будет бороться с собой, чтобы вписаться в лимит. Ему будет комфортно, но Хулио точно будет сильнее, если не испытает проблем с весом. Но бои выигрывают не только силой, а также умом и хорошим боксом.
Хулио давно хотел такого боя, и теперь ему его дали, и он может показать, на что способен. Это лучший шанс в его карьере. Всё зависит от его психологии», — цитирует Чавеса ESPN.