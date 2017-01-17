IBF обязала Брука проводить защиту против Спенса

Международная федерация бокса (IBF) обязала британца Келла Брука защитить свой титул чемпиона в последнем весе против Эррола Спенса. Об этом заявил член правления федерации Линдси Такер.
«IBF обязала Брука провести защиту своего титула против обязательного претендента Эррола Спенса. Мы никогда не получали запрос на проведение боя Брук — Хан. Хан не входит в рейтинги IBF. Мы слышали много разговоров о возможности такого боя, но официальных запросов не получали», — приводит слова Такера World Boxing News.