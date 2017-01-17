IBF обязала Брука проводить защиту против Спенса

Международная федерация бокса (IBF) обязала британцазащитить свой титул чемпиона в последнем весе против. Об этом заявил член правления федерации«IBF обязала Брука провести защиту своего титула против обязательного претендента Эррола Спенса. Мы никогда не получали запрос на проведение боя Брук — Хан. Хан не входит в рейтинги IBF. Мы слышали много разговоров о возможности такого боя, но официальных запросов не получали», — приводит слова Такера World Boxing News.