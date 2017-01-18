Санчес: Альварес победит Чавеса решением судей

, тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF, считает, чтопобедит«Геннадий проводил спарринги с ними обоими. Думаю, Хулио будет тяжело сбросить вес до 165 фунтов. Ему нелегко было вписаться и в 168. Ему удавалось это сделать, но его лицо тогда было похоже на лицо скелета. Это может сыграть роль в поединке.Канело в 165 фунтах будет комфортно. Ему не придётся сидеть на диете. Все преимущества будут у него. Думаю, скорость его рук и нехватка энергии у Чавеса всё решат. Канело победит решением судей», — цитирует Санчеса Boxing News 24.