Фергюсон: взбешён тем, что мы с Нурмагомедовым дерёмся за временный титул

Боец лёгкого дивизиона UFCзол из-за того, что они соспорят титул временного чемпиона, в то время как основной пояс останется за«Это бой за временный титул, а должен быть за полноценный. Взбешён ли я этим? Конечно. Будет ли Конор защищать свой пояс? Вероятно, нет. Он будет бегать.Иди, попробуй себя в боксе, чтобы тебя избили. А потом, когда будешь готов вернуться, тебя уже лишат титула. Он будет моим. Ты будешь хотеть его вернуть, но мне будет всё равно. Вот настоящий бой — Хабиб против Фергюсона», — приводит слова Фергюсона FOX Sports.