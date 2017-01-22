Де ла Хойя: победа Альвареса над Чавесом-мл. не остановит критиков

Промоутер мексиканского боксёрасчитает, что критики будут и дальше обсуждать его клиента в негативном ключе, даже если он победит своего будущего соперника. Бой запланирован на 6 мая.«Мы понимаем, что победа над Чавесом не остановит критиков Канело. Мы знаем, что критики всегда будут существовать. Если они пропадут, значит, вы делаете что-то неправильно. Я строил свою карьеру на критике. У меня всегда было много критиков, потому что я делал правильные вещи», — приводит слова де ла Хойи BoxingScene.