Фергюсон: хочу заставить Нурмагомедова сдаться

Боец лёгкого дивизиона UFCзаявил, что хочет вынудитьсдаться в бою с ним. Фергюсон и Нурмагомедов встретятся 4 марта.«Я хочу заставить его сдаться. Схватить его так сильно, чтобы я мог посмотреть ему в глаза и сказать: „Ты готов? Получил достаточно? А то я устал“.Его надо успокоить. Сейчас он пытается задирать меня, и я должен постоять за всех остальных парней. Я помогу всем, кого когда-либо задирали. Мы избавимся от этого задиры», — приводит слова Фергюсона MMA Junkie.