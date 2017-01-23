Санчес: Чавес может сильно ослабить себя, опустившись в вес 164,5 фунта

Тренер Геннадия Головкинаподелился своими ожиданиями от поединка между, запланированного на 6 мая в США.«Я думаю, что всё зависит от Чавеса. Это большой вес для Альвареса, но Чавес может оказаться очень слабым в весе 164,5 фунта. Альварес имеет преимущество, потому что вынуждает Хулио опуститься в этот вес. Но если Чавес продемонстрирует надлежащую дисциплину и будет терять вес постепенно, а не попытается согнать его в конце подготовки, то бой будет хорош, потому что у Хулио будет достаточно энергии на все 12 раундов. Но если Чавес убьёт себя сгонкой веса, то у Альваеса будет всё, чтобы победить» — цитирует Санчеса ESPN Deportes.