Санчес: вместо боя Головкин — Альварес может получиться Головкин — Чавес

, тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF, считает, что в парах Головкин — Джейкобс и Альварес — Чавес возможны любые результаты.«Сейчас все говорят о том, что Канело выйдет против Головкина, но может выйти так, что Чавес будет драться с Головкиным или Джейкобс с Канело. Тут у каждого есть возможность выиграть. Бои такого типа могут изменить жизни боксёров, вот почему мы их ждём.Я не понимаю боя Канело с Чавесом, но он хорош для мексиканцев потому, что имя Чавеса всё ещё имеет вес, а Канело поднимается в весе, и победитель боя будет королём Мексики», — приводит слова Санчеса ESPN.