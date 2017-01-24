Хан: я хотел бой с Бруком, а он отказался

Британский боксёрзаявил, что его поединок против соотечественникане состоится.«Моя команда села за стол переговоров с Бруком и его менеджером. Мы пытались организовать бой, но Брук сказал, что ему не интересен этот бой, поэтому его не будет. Я не хотел бы говорить об этом, но вы спрашиваете. Я хотел бой, а Брук просто ушёл от поединка. Возможно, у него были другие варианты, возможно, он просто не хотел этого большого боя. Я считаю, что он обманул британских болельщиков. Я хочу подчеркнуть — я хотел бой. Ответ Брука и его команды был «нет», — приводит слова Хана ITV.Ранее Брук заявил, что хочет бой против Хана, но IBF обязала его защищать чемпионский пояс против Эррола Спенса.