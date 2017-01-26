Фроч: требование Хана о 70% гонорара показывает, что он не хочет боя с Бруком

Британский боксёр Карл Фроч раскритиковал своего соотечественника Амира Хана, обвинив его в попытке избежать боя с чемпионом мира IBF во втором полусреднем весе Келлом Бруком. Ранее Хан заявил, что хотел провести бой с Бруком, однако тот якобы отказался с ним драться. Однако впоследствии стало известно, что команда Брука ответила Амиру отказом после того, как он затребовал делёж гонорара в пропорции 70:30 в свою пользу. Брук стремился заполучить что-то более близкое к равному распределению дохода.
«Амир Хан не владел титулом чемпиона мира уже лет пять, пожалуй. Вы можете проверить статистику, я могу ошибаться, но даже если и так, то я не так далёк от истины. Келл Брук является чемпионом мира. Он проиграл Геннадию Головкину, но не был уничтожен.
На мой взгляд, Амир Хан перегибает палку. Проще говоря, его требование раскола гонорара в пропорции 70:30 — это просто смешно. Думаю, что он, быть может, и заслуживает чуть большей доли, быть может, дележа в пропорции 60:40 из-за того, что он более известен.
Но требование пропорции 70:30 говорит мне о том, что он не хочет боя по какой-то причине. Не хочу слишком критиковать Амира, но я разочарован этой тактикой в переговорах. Я надеюсь, что их бой состоится. Он должен состояться. Но требование Амира просто смешное», — приводит слова Фроча IFL TV.