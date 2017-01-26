Чавеса-младшего к бою с Альваресом может подготовить Роберт Гарсия

Известный тренерможет подготовитьк бою с, запланированному на 6 мая в США.«Я недавно общался с его юристом Гваделупе Валенсией. Я также слышал, что его отец, Чавес-старший, рассуждал о такой возможности, и я знаю, что сам Хулио говорил Абнеру Маресу, что ожидает, что я буду тренировать его. Но лично с Хулио я не общался. Мы ещё не обсуждали с ним возможность совместной работы.Мне было бы интересно готовить его к бою с Альваресом. Я знаю, что он может победить. Это интересный бой. Если у Хулио не будет проблем со сгонкой веса, я думаю, что его шансы на победу высоки», — цитирует Гарсию BoxingScene.