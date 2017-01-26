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175 лет назад 2016
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Чавес: мой сын ткнёт критиков носом в то, что они о нём говорят

26 января 2017, четверг. 19:49. Бокс/ММА
Прославленный боксёр Хулио Сезар Чавес заявил, что его сын Хулио Сезар Чавес-младший закроет рты критикам в бою с Саулем Альваресом.

«Хулио должен победить. Про него говорят, что его всегда защищали, что на ринге в нём нет ничего от меня, что он употребляет марихуану, и прочую ерунду. Так что пришло время ткнуть их носом в то дерьмо, которое они говорят про его карьеру.

Мой сын знает, как важен этот бой, знает, что он не может проиграть. Он сказал, что никому не может проиграть, особенно Канело. И он попросил меня доверять ему, и я доверяю. Я сказал ему, что он не может проиграть потому, что это бой его жизни и в нём он может закрыть множество ртов», — цитирует Чавеса Boxing Scene.
Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
Теги
Сауль Альварес Хулио Сезар Чавес-младший
Новости. Бокс/ММА
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