Чавес: мой сын ткнёт критиков носом в то, что они о нём говорят

Прославленный боксёрзаявил, что его сынзакроет рты критикам в бою с«Хулио должен победить. Про него говорят, что его всегда защищали, что на ринге в нём нет ничего от меня, что он употребляет марихуану, и прочую ерунду. Так что пришло время ткнуть их носом в то дерьмо, которое они говорят про его карьеру.Мой сын знает, как важен этот бой, знает, что он не может проиграть. Он сказал, что никому не может проиграть, особенно Канело. И он попросил меня доверять ему, и я доверяю. Я сказал ему, что он не может проиграть потому, что это бой его жизни и в нём он может закрыть множество ртов», — цитирует Чавеса Boxing Scene.