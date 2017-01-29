Маркес: если Альварес побьёт Чавеса — это просто ещё одна победа

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категорияхсчитает, что дляпобеда надбудет значить намного больше, чем для его соперника.«В этом бою сила и вес Чавеса будут решающим фактором для победы над интеллектом и боксёрскими навыками Альвареса. Думаю, шансов у него меньше, чем у Альвареса. Если Чавес выиграет, это будет началом возвращения больших времён. Если Альварес выиграет — это просто ещё одна победа», — цитирует Маркеса Fight News.