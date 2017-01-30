Такам нокаутировал Рековицкого в бою за титул интерконтинентального чемпиона IBF

Уроженец Камеруна Карлос Такам (34-3-1, 26 КО), проживающий во Франции, завоевал вакантный титул интерконтинентального чемпиона IBF в супертяжёлом весе. 27 января на турнире в Макао он сразился за этот чемпионский пояс с поляком Марчином Рековицким (17-5-0, 14 КО). В этом бою Такам нокаутировал своего соперника уже в четвёртом раунде.

На данный момент Такам занимает пятую строчку в рейтинге IBF. Отметим, что предыдущий свой бой Такам провёл против Джозефа Паркера, ныне владеющего титулом чемпиона мира WBO, от которого потерпел поражение по очкам.