Мозли: бой с Чавесом-младшим будет тяжёлым для Альвареса

Бывший чемпион мира в трёх весовых категорияхсчитает, чтобудет очень непростым соперником для. Встреча этих боксёров состоится 6 мая в США и будет проходить в ограниченной контрактом категории 164,5 фунта.«Учитывая насколько низкий лимит веса установлен, я не знаю, в какой Чавес может быть форме. Но думаю, что Чавес слишком крупный. Думаю, если Альварес сделает вес в 164 фунта, то в день боя он будет весить порядка 172 фунтов. Чавес-младший же может набрать до 190 фунтов. Это жёсткий бой.Думаю, что на данный момент навыки Альвареса лучше, он моложе, голоден до побед и более резкий. Но Чавес — крупный парень. Возможно, Сауль сможет перебить его по очкам, но это будет тяжёлый бой, потому что Чавес намного крупнее и умеет работать на ближней дистанции. Это будет жёсткий бой», — приводит слова Мозли BoxingScene.