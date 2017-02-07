Леннокс Льюис: Тайсон Фьюри по-прежнему лучший супертяж в мире

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британецзаявил, что считает своего соотечественникалучшим боксёром дивизиона на данный момент.«Я бы сказал, что прямо сейчас лучшим супертяжем является Фьюри, несмотря на то что он переживает небольшие проблемы. Я считаю его номером один. Он доказал это. Он показал это. Да, Кличко был не в лучшей форме, но если вы решили драться, то должны быть готовы, должны быть в наилучшей форме.Что касается Фьюри, то некоторые люди, когда становятся чемпионами, могут справиться с этим, а некоторые нет. Для того чтобы стать чемпионом мира, нужно вести себя, как чемпион. Нужно понимать, что многие смотрят на тебя, многие пытаются походить на тебя. Ты влияешь на жизни людей», — приводит слова Льюиса BoxingScene со ссылкой на iFL TV.