Леннокс Льюис: Тайсон Фьюри по-прежнему лучший супертяж в мире

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Леннокс Льюис заявил, что считает своего соотечественника Тайсона Фьюри лучшим боксёром дивизиона на данный момент.
«Я бы сказал, что прямо сейчас лучшим супертяжем является Фьюри, несмотря на то что он переживает небольшие проблемы. Я считаю его номером один. Он доказал это. Он показал это. Да, Кличко был не в лучшей форме, но если вы решили драться, то должны быть готовы, должны быть в наилучшей форме.
Что касается Фьюри, то некоторые люди, когда становятся чемпионами, могут справиться с этим, а некоторые нет. Для того чтобы стать чемпионом мира, нужно вести себя, как чемпион. Нужно понимать, что многие смотрят на тебя, многие пытаются походить на тебя. Ты влияешь на жизни людей», — приводит слова Льюиса BoxingScene со ссылкой на iFL TV.