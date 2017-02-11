Беристайн: Чавес-мл. сможет противодействовать комбинациям Альвареса

Новый тренер мексиканского боксёрапрокомментировал будущий бой своего подопечного против. Поединок состоится 6 мая в Лас-Вегасе.«Люди ставят на Канело, потому что он был активен, а Хулио восстанавливался от травмы руки и мало боксировал. Мы с Хулио беспокоимся по поводу того факта, что Канело — боец, который работает комбинациями из быстрых и чётких ударов, но, думаю, Чавес сможет противодействовать ему. Это будет отличный бой», — приводит слова Беристайна ESPN.