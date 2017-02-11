Ромеро собирает деньги на лечение Биспинга после их боя

Боец среднего веса UFC Йоэль Ромеро ведёт сбор средств на медицинскую помощь чемпиону организации Майклу Биспингу.
«Майклу нужна будет помощь после нашей встречи в октагоне примерно в мае 2017 года. Убеждён, что после нашего боя ему нужны будут деньги, чтобы перестроить свою жизнь. У него есть семья, и я за неё беспокоюсь. Пожалуйста, помогите чем можете, все деньги пойдут на медицинские траты и вечеринку по случаю завершения карьеры», — написал Ромеро на GoFundMe.
На данный момент собрано $ 225.