Турман: Дэнни Гарсия — ограниченный боец, и я использую его слабости

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA(27-0, 22 КО) уверен в своей победе над чемпионом WBC(33-0, 19 КО).«Я выйду на ринг с большой гордостью. Я не позволю кому-то отнять у меня мои мечты — это не так просто. У нас хороший план на бой. Мы верим, что Дэнни Гарсия — ограниченный боец, и я использую его слабости в день боя.Красота бокса в том, что на ринге будем только мы с ним. Никого, кроме рефери и наших рук. Я воин, я чемпион и я всегда буду чемпионом», — приводит слова Турмана Boxing Scene.Турман и Гарсия сразятся 4 марта.