Оливейра заявил о готовности страховать бой Макгрегора и Чендлера на UFC 303

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра выразил готовность страховать поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Майклом Чендлером, который состоится в конце июня на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе (США). Об этом информирует Championship Rounds со ссылкой на эфир с Оливейрой.

Напомним, в последнем поединке Оливейра встречался с российско-армянским бойцом Арманом Царукяном. Бой продлился всю дистанцию и завершился в пользу Царукяна. Арман победил раздельным решением судей. Всего на счету Чарльза 34 победы при 10 поражениях.

В общей сложности в смешанных единоборствах Макгрегор провёл 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. На счету Чендлера 23 победы при восьми поражениях.

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