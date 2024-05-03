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UFC анонсировал новый бой Абусупьяна Магомедова

UFC анонсировал новый бой Абусупьяна Магомедова
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Немецкий боец дагестанского происхождения Абусупьян Магомедов следующий поединок проведёт с представителем Бразилии Варлеем Алвесом. Об этом информирует пресс-служба промоушена UFC. Бой состоится на турнире серии Fight Night в ночь с 18 на 19 мая мск.

В общей сложности на счету Магомедова в смешанных единоборствах 25 побед, шесть поражений и одна ничья. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 231, Абусупьян встречался с бразильским спортсменом Кайо Борральо и проиграл ему единогласным решением судей.

Варлей Алвес имеет в своём рекорде 14 побед и семь поражений. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби, Варлей был нокаутирован российским бойцом Икрамом Алискеровым. На данный момент Алвес идёт на серии из трёх поражений.

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