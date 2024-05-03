Джон Джонс высказался на тему возможного боя с Перейрой и Аспиналлом

Чемпион UFC в тяжёловой весовой категории Джон Джонс разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поинтересовался мнением подписчиков о бойце, которого они хотели бы видеть его следующим соперником.

«Ребята, с кем бы вы больше хотели, чтобы я подрался, с Алексом Перейрой или Томом Аспиналлом?» — написал Джонс.

Напомним, в конце октября Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление может занять до восьми месяцев. На счету прославленного спортсмена 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Джон Джонс проводил допинг-офицеров до машины: