Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джон Джонс высказался на тему возможного боя с Перейрой и Аспиналлом

Джон Джонс высказался на тему возможного боя с Перейрой и Аспиналлом
Комментарии

Чемпион UFC в тяжёловой весовой категории Джон Джонс разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поинтересовался мнением подписчиков о бойце, которого они хотели бы видеть его следующим соперником.

«Ребята, с кем бы вы больше хотели, чтобы я подрался, с Алексом Перейрой или Томом Аспиналлом?» — написал Джонс.

Напомним, в конце октября Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление может занять до восьми месяцев. На счету прославленного спортсмена 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Джон Джонс проводил допинг-офицеров до машины:

Материалы по теме
Джонс снова тренируется. С кем теперь должен подраться чемпион
Джонс снова тренируется. С кем теперь должен подраться чемпион
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android