Макгрегор отреагировал на желание Оливейры страховать его бой с Чендлером

Бывший чемпион промоушена UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал готовность бразильца Чарльза Оливейры страховать его поединок с американцем Майклом Чендлером.

«Я уделаю вас обоих за один вечер. Даже не вспотею. Я уничтожу вас обоих в течение раунда», — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.

Напомним, бой между Макгрегором и Чендлером состоится в конце июня на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе (США).

Конор не участвовал в поединках с лета 2021 года, когда проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу. В активе ирландца в смешанных единоборствах 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.

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