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Гамрот бросил вызов Оливейре, обозначив сроки боя

Гамрот бросил вызов Оливейре, обозначив сроки боя
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Известный польский боец смешанных единоборств Матеуш Гамрот разместил новый пост у себя в социальных сетях, где заявил о желании провести поединок с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой.

«Погнали. Я буду готов в июле/августе», — написал Гамрот.

В общей сложности на счету Гамрота 24 победы при двух поражениях в смешанных единоборствах. В последнем бою единогласным решением судей он одолел Рафаэля дос Аньоса. Оливейра в последнем поединке встречался с российско-армянским бойцом Арманом Царукяном и проиграл ему раздельным решением судей. Всего на счету Чарльза 34 победы при 10 поражениях.

Ранее сообщалось, что Гамрот помогает Дастину Порье при подготовке к бою с Исламом Махачевым.

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