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Начинающий боец Адам Кадыров получил новую должность в Чечне

Начинающий боец Адам Кадыров получил новую должность в Чечне
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Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 16-летний начинающий боец смешанных единоборств (ММА) Адам Кадыров получил назначение на должность куратора Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина в Гудермесе. Об этом глава республики рассказал у себя в социальных сетях после посещения открытия соревнований по тактической стрельбе «Свои люди».

«По просьбе дорогого брата, руководителя РУС Байбетара Вайханова, я принял решение назначить Адама Кадырова куратором РУС. Он тесно знаком с деятельностью знаменитого университета, поэтому я считаю, что отлично справится с возложенными обязанностями», — написал Рамзан.

Чимаев провёл спарринги с сыновьями Кадырова:

Напомним, в конце ноября прошлого года сообщалось, что Адам назначен куратором батальона имени шейха Мансура.

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