Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко подписал контракт с лигой WFCA и будет выступать в бойцовском клубе «Ахмат».
«Сегодня лига WFCA подписала контракт с легендой российского MMA, многократным чемпионом России, Европы и мира по боевому самбо, экс-чемпионом ProFC в тяжёлом весе Александром Емельяненко. Теперь он будет выступать среди супертяжеловесов „Всемирного бойцовского чемпионата Ахмат“. Это очень громкая новость, надеюсь, Александр проявит себя и внесёт интригу в своём дивизионе, будет показывать зрелищные бои. Добро пожаловать в сильнейшую организацию, Александр!» — говорится в заявлении клуба «Ахмат» на странице в «ВКонтакте».