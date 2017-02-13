Чавес-младший: у меня есть всё необходимое, чтобы побить Альвареса

Бывший чемпион мира в среднем весеответил критикам, сомневающимся в его шансах на победу в бою с обладателем пояса WBO в первом среднем весе. Встреча эти боксёров состоится 6 мая в Лас-Вегасе и будет проходить в промежуточном весе 164,5 фунта.«У меня есть всё необходимое, чтобы побить Альвареса. Я должен работать над скоростью и выносливостью, и прежде всего у меня не должно быть проблем с весом. В этом бою я буду использовать свои природные преимущества. Я выше Альвареса, я дрался в более тяжёлом весе и имел в прошлом больше «войн» на ринге, чем он», — приводит слова Чавеса BoxinScene.