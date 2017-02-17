Кремлёв: Алоян остаётся частью сборной России

продолжит работать в сборной России, несмотря на скандал с приёмом запрещённого препарата и лишение серебряной медали Олимпиады-2016. Об этом заявил генеральный секретарь ФБР Умар Кремлёв«Что касается ситуации с Мишей Алояном, он продолжает быть частью сборной. Это неправильно, что боксёр пострадал от работы врача, не внёсшего вовремя в декларацию информацию о препарате, который принимал Алоян. Это не допинг, а нарушение. Будем продолжать работать, чтобы такие ситуации не повторялись. Надеюсь, Миша Алоян ещё покажет максимальные результаты», — передаёт слова Кремлёва корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.