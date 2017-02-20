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175 лет назад 2016
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Доусон: Стивенсон должен был драться с Ковалёвым, но этого никогда не будет

20 февраля 2017, понедельник. 19:05. Бокс/ММА
Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе американец Чед Доусон раскритиковал чемпиона WBC Адониса Стивенсона за отказ от боёв с сильными соперниками.

«Стивенсон не настоящий чемпион мира. Он бил только бойцов второго сорта, с тех пор как получил титул. Когда этот пояс был у меня, я встречался со всеми топ-бойцами. Я не брался за лёгкие бои. Так чемпион и должен делать. Но Стивенсон не делал так с тех пор, как побил меня.

WBC должна была заставить его драться с обязательными претендентами. Стивенсон должен был встретиться с Ковалёвым, но мы знаем, что этого никогда не будет. То же самое будет с Уордом», — приводит слова Доусона Boxing Scene.
Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Сергей Ковалёв
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