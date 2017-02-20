Доусон: Стивенсон должен был драться с Ковалёвым, но этого никогда не будет

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе американецраскритиковал чемпиона WBCза отказ от боёв с сильными соперниками.«Стивенсон не настоящий чемпион мира. Он бил только бойцов второго сорта, с тех пор как получил титул. Когда этот пояс был у меня, я встречался со всеми топ-бойцами. Я не брался за лёгкие бои. Так чемпион и должен делать. Но Стивенсон не делал так с тех пор, как побил меня.WBC должна была заставить его драться с обязательными претендентами. Стивенсон должен был встретиться с Ковалёвым, но мы знаем, что этого никогда не будет. То же самое будет с Уордом», — приводит слова Доусона Boxing Scene.