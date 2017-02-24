Кокер: очень хочу организовать бой Фёдора Емельяненко с Лавалем

Глава Bellator Скотт Кокер признался, что намерен организовать поединок между Фёдором Емельяненко и Мухаммедом Лавалем.
«Я очень хочу организовать бой Федора Емельяненко с американцем Мухаммедом «Мо» Лавалем. Пожалуй, это тот бой, который мне хотелось бы увидеть больше всего. В этой жизни нет ничего нереального, так что думаю, что рано или поздно у меня это получится», — приводит слова Кокера издание «Известия».
Емельяненко должен был дебютировать в Bellator 18 февраля поединком с Мэтттом Митрионом, однако их встречу пришлось отменить из-за возникших у американца проблем со здоровьем.