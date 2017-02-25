Фергюсон: в борьбе я куда лучше Нурмагомедова

Претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весезаявил, что превосходитв навыках борьбы.«Я уважаю то, откуда он вышел, но в борьбе я куда лучше, а мой стиль полностью отличается от его. Со своим бэкграундом я буду нарезать круги вокруг этого парня. В этот раз его никто не спасёт. Я сломаю его дух. Он ни черта не сделал. Его искусственный рекорд ни черта не значит», — приводит слова Фергюсона Bloody Elbow.Фергюсон и Нурмагомедов сразятся 4 марта в рамках UFC 209.