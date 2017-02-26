Хан: бой с Пакьяо пройдёт в Дубае, США или Британии

Экс-чемпион мира Амир Хан (31-4, 19 КО) рассказал, где может состояться его следующий бой, в котором егосоперником станет легендарный Мэнни Пакьяо (59-6-2, 38 КО).
«Мы рассматриваем несколько мест для проведения нашей встречи. Это может быть Дубаи либо один из городов Великобритании или США. Мы определимся с этим в ближайшие несколько дней.
На кону будет стоять титул WBO. Знаю, что могу выиграть этот бой, потому что мне многое известно о Мэнни Пакьяо», — цитирует Хана Boxing Scene.
Кроме того, сегодня стало известно, что Мэнни Пакьяо и Амир Хан согласовали условия поединка, который состоится 23 апреля.