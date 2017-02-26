Биспинг: я забрал душу у Рокхолда

Чемпион UFC в среднем весесчитает, что закончил карьеру, когда нокаутировал его на турнире UFC 199. Биспинг отобрал у Рокхолда титул, и тот с тех пор не появлялся на ринге.«Чем занимается Люк Рокхолд? Когда у него следующий бой? Какие у него планы? Уже почти март, а мы с ним дрались в июне. Не знаю, что случилось, но кажется, я забрал у него душу. Не думаю, что мы когда-либо увидим Люка Рокхолда снова. Я выбил из него всю дурь. Думаю, с ним покончено», — приводит слова Биспинга MMA Fighting.