Уайлдер: я боюсь, что могу серьёзно кого-нибудь травмировать в ринге

Чемпион мира по версии WBCрассказал о планах на карьеру, а также выразил опасение по поводу силы своего удара.«Я хочу объединить все пояса в супертяжёлом весе, защитить их несколько раз и уйти из бокса. Чувствую, что могу серьёзно кого-нибудь травмировать в ринге. Я не шучу. Я действительно думаю, что такое возможно. Чем опытнее я становлюсь, тем более опасным являюсь в ринге», — приводит слова Уайлдера BoxingScene.Ранее Уайлдер защитил свой пояс в поединке с Джеральдом Вашингтоном, победив техническим нокаутом.