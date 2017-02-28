Хэй: тренирую удары по падающей цели

Британский боксёр супертяжёлого весазаявил, что будет бить своего будущего соперникадаже тогда, когда тот будет падать. Поединок между Хэем и Беллью состоится 4 марта в Лондоне.«Я хочу победить брутальным нокаутом. Не хочу, чтобы он сдался между раундами или упал от удара по корпусу. Так не пойдёт. Обычно я использую комбинации в 3-5 ударов. Но Беллью не сможет выдержать ни одного моего удара, поэтому я попытаюсь ударить его, когда он будет падать. Сейчас я тренирую удары по падающей цели. Когда боксёр на полу — его нельзя бить, но можно, когда он ещё падает», — цитирует Хэя Sky Sports.