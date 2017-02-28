Хэй: в бою со мной Беллью рискует жизнью

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе британецсделал очередное громкое заявление перед поединком с соотечественником, запланированным на 4 марта в Лондоне.«Он рискует своей жизнью. Дело даже не в его карьере, на кону стоит его жизнь. Люди говорят, что я не должен такое говорить или это слишком жёстко, но это правда. Я выйду на ринг против него в 10-унцовых перчатках на 36 минут. И мне будет дозволено бить его в голову. Если вы думаете, что после этого с ним будет всё в порядке, то можете получить неплохой коэффициент на заключение пари», — приводит слова Хэя Daily Star.