А. Нурмагомедов: вина за произошедшее на самом Хабибе

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, заявил, что тот сам виноват в проблемах со здоровьем, возникших перед боем с Тони Фергюсоном из-за сгонки веса. Ранее Хабиб также взял вину на себя.
«Рядом с Хабибом в процессе подготовки были опытные специалисты. К сожалению, я по уважительной причине не мог находиться с ним перед боем. Если бы я был там, вина за этот инцидент при сгонке веса лежала бы полностью на мне.
Но в данном случае нельзя винить кого-то из окружения Хабиба. Эти люди и раньше помогали ему сгонять вес — и делали это успешно. Но никто не знает организма человека настолько тонко, как сам спортсмен. Поэтому в данном случае вина за произошедшее на нём самом», — цитирует Нурмагомедова-старшего Life.