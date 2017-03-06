Нурмагомедов: я всех подвёл и хочу извиниться

извинился за срыв боя с американцем Тони Фергюсоном. Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе, но Хабиб из-за медицинских проблем, связанных с регуляцией веса, попал в больницу.«Я знаю, много людей ждали этот бой, и я всех подвёл. Насчёт сорванного боя хочу извиниться перед моими болельщиками, UFC и перед моим соперником. С моим здоровьем всё хорошо, бывало и хуже, но каждый раз эти испытания меня делали только сильнее. Спасибо всем за поддержку», — написал Нурмагомедов в «Инстаграме».