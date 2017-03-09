Арум: для Пакьяо лучше сразиться с Кроуфордом или Бронером, чем с Ханом

Американский промоутер, который ведёт дела, не считает Амира Хана лучшим из возможных соперников для филиппинца на данный момент. Ранее Арум сообщил, что бой между Пакьяо и Ханом, который планировалось провести в апреле-мае этого года в ОАЭ, не состоится. По слухам, арабские инвесторы готовы были выложить за этот поединок $ 38 млн, однако сам Арум изначально скептически воспринимал эту информацию.«Бой с Ханом — не самый большой поединок для Мэнни в этом году. Бой с Терренсом Кроуфордом или Эдриеном Бронером был бы более значимым», — цитирует Арума BoxingScene.