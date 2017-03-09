В команде Хана не теряют надежды организовать бой с Пакьяо

В лагере Амира Хана не теряют надежды на то, что поединок с Мэнни Пакьяо всё-таки можно будет организовать, несмотря на то что промоутер филиппинца ранее заявил об обратном.
«Команда Амира по-прежнему уверена, что бой состоится. Если это произойдёт, то в следующие пару дней сделка будет согласована. В Великобритании есть группа людей, которые хорошо знакомы с британским бизнесом, и они ведут переговоры о бое с Пакьяо для него. Они всё ещё уверены, что это может случиться. Они думаю, что деньги в ОАЭ не являются проблемой. В ОАЭ есть люди, которые хотят этого боя», — цитирует представителя команды Хана Ника Паркинсона BoxingScene.