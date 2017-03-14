Арум: надеюсь, бой Пакьяо — Хан можно будет организовать в ноябре

Американский промоутер Боб Арум, который ведёт дела Мэнни Пакьяо, надеется, что поединок филиппинского боксёра с Амиром Ханом может состояться в ноябре текущего года. Ранее планировалось организовать их встречу в апреле-мае в ОАЭ, однако инвесторы, обещавшие $ 38 млн за этот бой, не смогли предоставить финансовых гарантий.
«Этот бой не может состояться, потому что люди, которые обещали деньги на его организацию, не смогли их найти. Надеюсь, что этот поединок можно будет провести в ноябре.
Между тем я обсуждаю с Мэнни возможность проведения промежуточного боя летом, и я жду его ответа. Я ещё не знаю, где этот поединок может состояться. Мы обсуждаем различные места, но очевидно, что финансовая сторона вопроса всегда учитывается», — приводит слова Арума BoxingScene.