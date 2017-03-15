Гастелум настроен провести бой с Андерсоном Силвой 3 июня

После победы над Витором Белфортом американецнамерен провести бой с другим бразильским ветераном октагона.и американец близки к организации встречи, сообщает официальный сайт UFC.Поединок должен будет состояться 3 июня в Рио-де-Жанейро в рамках турнира UFC 212, главным событием которого будет бой между Жозе Алду и Максом Холлоуэем.Андерсон Силва, как и Гастелум, уже успел провести в этом году одну встречу. На счету 41-летнего бразильца победа единогласным решением над Дереком Брансоном.