Стало известно, что Фьюри и Усик сказали друг другу в ринге перед оглашением результата

Стало известно, что сказали друг другу в ринге популярный британский боксёр Тайсон Фьюри и абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик перед тем, как был оглашён судейский вердикт.

Фьюри: отличная работа, Александр. Ты сильный человек и очень хороший боксёр. Отличное выступление, брат мой.

Усик: послушай, я начал готовиться к тебе, когда ты боксировал в 2008 году, став чемпионом Европы (скорее всего, Усик имеет в виду участие Фьюри в юниорском чемпионате Европы в 2007 году. — Прим. «Чемпионата»).

Фьюри: спасибо тебе, брат мой, ты очень хороший боксёр. Я восхищаюсь тобой и твоим мастерством.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. В девятом раунде Усик отправил в нокдаун Фьюри, но британец смог восстановиться и продолжить бой.