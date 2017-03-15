Джейкобс: меня вдохновляет победа Алгиери над Проводниковым

«Регулярный» чемпион мира в среднем весе по версии WBAрассказал, что перед боем с чемпионом WBA/WBC/IBFего вдохновляет победанад. Алгиери победил Проводникова раздельным решением судей в июне 2014 года.«Мы говорили с Алгиери, и я сказал ему, каким вдохновением для меня был тот бой. Это практически история из „Рокки“. Он встал с пола, продолжил бой с разбитым глазом и взял титул тогда, когда большинство парней сдались бы», — приводит слова Джейкобса Boxing Scene.