Джейкобс: меня вдохновляет победа Алгиери над Проводниковым

«Регулярный» чемпион мира в среднем весе по версии WBA Дэнни Джейкобс рассказал, что перед боем с чемпионом WBA/WBC/IBF Геннадием Головкиным его вдохновляет победа Криса Алгиери над Русланом Проводниковым. Алгиери победил Проводникова раздельным решением судей в июне 2014 года.
«Мы говорили с Алгиери, и я сказал ему, каким вдохновением для меня был тот бой. Это практически история из „Рокки“. Он встал с пола, продолжил бой с разбитым глазом и взял титул тогда, когда большинство парней сдались бы», — приводит слова Джейкобса Boxing Scene.