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Эдди Хирн ответил, станет ли Фьюри проводить реванш с Усиком

Эдди Хирн ответил, станет ли Фьюри проводить реванш с Усиком
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Известный промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Энтони Джошуа, выразил уверенность, что британец Тайсон Фьюри проведёт реванш с украинцем Александром Усиком.

«Чтобы принять поражение, нужно время. Требуется время, чтобы осознать понесённый урон и оправиться после травм. Так что посмотрим, как будут развиваться события. Но если ты Тайсон Фьюри, то захочешь ещё раз сразиться с Александром Усиком. Это был отличный бой. Реванш будет грандиозным», — сказал Хирн на канале iFL TV в YouTube.

Напомним, поединок между Усиком и Фьюри проходил в ночь с 18 на 19 мая мск в Саудовской Аравии. Он продлился 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей. В контракте спортсменов прописана возможность проведения реванша.

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