Тренер Копылова рассказал о проблемах Романа перед проигранным боем с Эрнандесом

Расул Магомедалиев, тренер российского бойца среднего веса (до 84 кг) UFC Романа Копылова, рассказал о проблемах подопечного перед боем с американцем Энтони Эрнандесом, состоявшимся на турнире UFC 298.

«Роман подхватил вирус здесь перед вылетом. В аэропорту его тошнило, был весь бледный. Видимо, думали, что мелочи и всё пройдёт, но это же очень серьёзный бой. Халатно отнеслись к этому. В Америке он уже пришёл в себя более-менее и решил выйти, подраться. И там видно было, как он устал.

Исходя из этого, я уже начал узнавать что и как. Моя жена и жена Ромы работают вместе, дружат и я попросил узнать, в чём дело. И вот так через неё узнал, что он болел ещё с Махачкалы. Видно было, он в первом раунде уже подсел, устал очень сильно. Причина была в этом», — сказал Магомедалиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.