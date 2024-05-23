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Блахович: надеюсь, что выиграет Порье. Но поставлю деньги на Ислама

Блахович: надеюсь, что выиграет Порье. Но поставлю деньги на Ислама
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе поляк Ян Блахович высказался о предстоящем поединке между действующим обладателем титула UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым и популярным американским бойцом Дастином Порье.

«Надеюсь, что Дастин победит, поскольку его спарринг-партнёром является Матеуш Гамрот и он сможет хорошо подготовить его к бою. На кого я поставлю деньги? Честно говоря, на победу Ислама», — сказал Блахович в интервью Джеймсу Линчу на его YouTube-канале.

Напомним, поединок между Махачевым и Порье станет главным на турнире UFC 302, который состоится 2 июня в Ньюарке. И для российского, и для американского бойца это будет четвёртый титульный бой в UFC. На данный момент Ислам идёт на серии из 12 побед.

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