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Алистар Оверим поздравил Александра Усика с победой над Тайсоном Фьюри

Алистар Оверим поздравил Александра Усика с победой над Тайсоном Фьюри
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Легендарный ветеран ММА и кикбоксинга нидерландец Алистар Оверим поздравил абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе украинца Александра Усика с победой в бою с популярным британским боксёром Тайсоном Фьюри.

Фото: Социальные сети Алистара Оверима

«Александр, поздравляю с победой! Большой респект Тайсону Фьюри и Александру Усику за эпичный бой! Кто уже с нетерпением ждёт реванш?» — написал Алистар в своих социальных сетях.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика раздельным решением судей. В девятом раунде Усик отправил в нокдаун Фьюри, но британец смог восстановиться и продолжить бой.

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе за 25 лет. Он провёл 22 поединка в профессиональной карьере и не потерпел ни одного поражения.

После боя Фьюри заявил, что недоволен решением судьи, а также сообщил, что готов провести бой-реванш.

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